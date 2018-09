Patrick Martens heeft geheime relatie

Dat vertelt hij in een interview in de nieuwe editie van het blad Winq, dat volgende week verschijnt.

"Ik heb het er nog nooit over gehad, en niemand buiten mijn persoonlijke kring weet van zijn bestaan af", vertelt Martens, die bij het grote publiek doorbrak met zijn rol in hitserie Zoop. "Maar nu staat het zwart op wit en bestaat het. Dat doet recht aan de relatie, ook omdat hij echt belangrijk voor mij is."

De afstand is lastig, erkent de 37-jarige presentator. "Soms zie je elkaar drie weken niet. Je leeft niet echt met elkaar, dat maakt het heel ingewikkeld. Je mist dingen in elkaars leven. Maar gek genoeg is dit de meest open en eerlijke relatie die ik ooit heb gehad. We bespreken alles."

Stroomversnelling

Martens blikt ook openhartig terug op zijn tijd met acteur Freek Bartels. Het stel had tussen 2011 en 2013 een relatie. "Ik hou dat soort dingen over het algemeen liever voor mezelf. Maar we waren allebei bekend, dan is het lastiger om dat voor je te houden. Toen het in de roddelbladen stond, ging alles in een stroomversnelling. We hadden zelf nog niet eens uitgesproken wat het eigenlijk was.”

Martens is momenteel druk met de opnames van Keet & Koen en de speurtocht naar Bassie en Adriaan. Hij speelt hierin een pretpark-entertainer die de beroemde clown en acrobaat moet redden als het tweetal is ontvoerd door de Baron. De film moet in oktober in première gaan.