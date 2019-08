Taylor Swift deelt dagboekfragment Kanye West-incident

Tien jaar geleden won de 29-jarige zangeres de award voor Female Video of the Year, tot groot ongenoegen van de rapper. Omdat hij vond dat de prijs naar Beyoncé moest gaan, beklom hij het podium en pakte hij de microfoon van Taylor af. „Ah, wat er al niet kan veranderen in een week”, schreef de zangeres in haar dagboek, waarvan een fragment te lezen is in een speciale uitgave van haar nieuwe album Lover. „Als je zou zeggen dat een van de grootste muzikale sterren het podium op zou springen om op livetelevisie te zeggen dat ik niet had mogen winnen: zou ik zeggen, dat soort dingen gebeuren niet in het echt.”

Hoewel Kanye achteraf publiekelijk zijn excuses heeft aangeboden, was het een paar jaar later toch weer raak. „Ik denk dat Taylor en ik misschien nog steeds seks zouden kunnen hebben. Waarom? Omdat ik die bitch beroemd hebt gemaakt”, rapte hij in zijn nummer Famous (2016). Dit tot groot ongenoegen van de zangeres die haar boosheid deelde op sociale media. Kim Kardashian nam het vervolgens op voor haar echtgenoot door geluidsfragmenten te delen waarop Taylor toestemming geeft voor het liedje.

De zangeres kreeg na de actie van Kim flink wat bakken kritiek over zich geen. Eerder deze maand vertelde Taylor al dat ze zich erg eenzaam voelde in die periode. „Ik denk niet dat er veel mensen zijn die kunnen begrijpen hoe het is als miljoenen mensen je haten. Als je zegt dat iemands carrière geboycot moet worden, dan praat je over een mens. Jullie sturen massaal berichten naar diegene om stil te zijn, te verdwijnen of zelfs om zelfmoord te plegen.”