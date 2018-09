Mark Wahlberg is gulle gever

De acteur heeft donderdag een man in Beverly Hills wat geld geschonken. Een verslaggever van TMZ was in de buurt en filmde het gebaar.

De acteur had donderdagmiddag samen met vrienden wat gegeten, toen hij terugliep naar zijn auto werd hij gevolgd door heel wat fotografen en cameramannen. Hierbij kwam een man, volgens TMZ een dakloze, in een rolstoel wat in het gedrang. Mark stopte de man snel wat geld toe. Volgens TMZ gaf Mark de man 100 dollar.