Kanye West in twee staten verwijderd van kieslijst

Een rechter in Arizona heeft donderdag besloten dat Kanye West zich niet verkiesbaar mag stellen in die staat. Twee inwoners waren een zaak gestart omdat ze de kandidatuur van de rapper onrechtmatig vonden: hij gaf zich op voor het presidentschap als onafhankelijke kandidaat, terwijl hij geregistreerd Republikein is, en dat mag niet volgens de lokale wetten.