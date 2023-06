Travis Scott mogelijk aangeklaagd voor verdrukking op festival

Het is niet duidelijk of de jury donderdag al tot een conclusie komt. Aanklagers zullen bewijs presenteren en vragen of er aanleiding is voor vervolging. De advocaat van Scott zegt dat de rapper „niets heeft gedaan of heeft nagelaten, dat staat in het Texaanse strafwetboek.”

Op 5 november 2021 probeerde een grote mensenmassa bij het podium te komen toen Scott op Astroworld Festival aan het optreden was. Een week na het drama bleek dat er vergunningen niet op orde waren, veiligheidspersoneel niet goed was opgeleid en dat het te lang duurde voordat er werd ingegrepen. Enkele nabestaanden troffen een schikking met Scott.