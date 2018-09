Michael van Gerwen vergeven na 'seksrel'

"Het gaat allemaal goed, sportief gezien en thuis ook", zegt de professionele darter tegen Shownieuws. Michael (25) raakte vorige week in opspraak nadat hij naar verluidt uit was op op seks met een vrouwelijke fan. Hij ontmoette de 24-jarige Stacey, na spannend sms-contact, in een hotel. Hij zou aan de vooravond van hun ontmoeting onder meer hebben gestuurd: "Ga maar vroeg naar bed, want je moet morgen wel fit zijn."

Zij wilde hem niet volgen naar een kamer, en verkocht haar verhaal vervolgens aan de Britse tabloid The Sun. Zijn vrouw, met wie hij vorig jaar augustus in het huwelijksbootje stapte, heeft Van Gerwen vergeven voor de 'seksrel': "We hebben een moeilijke tijd gehad en dat willen we achter ons laten. We houden zielsveel van elkaar, dat is belangrijkste." Wat de darter betreft is nu een heftige periode afgesloten.