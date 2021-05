NPO is het zat: ’BnnVara misbruikt zendtijd’

„We hebben er begrip voor dat programmaleiding en makers zich uitspreken over bepaalde keuzes”, schrijft Rijxman in een brief die in handen is van deze krant. „Maar dat daarvoor zendtijd van de publieke omroep wordt ingezet om een interne discussie over de hoofden van ons publiek met publieke privileges (geld, zendtijd en distributie) uit te vechten overschrijdt naar onze overtuiging de grens van het betamelijke. Zo kunnen en moeten wij niet met elkaar samenwerken.”

Bekijk ook: Kijkers steunen Kassa en Radar met petitie

Als voorbeeld noemt ze het consumentenprogramma Kassa, dat samen met titels als Radar en Opgelicht?! tot de potentiële slachtoffers van de vernieuwingsdrift bij de NPO behoort. Kassa opende zijn uitzending zaterdag met het nieuws dat de NPO het programma de helft van zijn zendtijd zou willen afnemen. Dat was al ongebruikelijk, maar bovendien viel er inhoudelijk het nodige op aan te merken, zo meent Rijxman.

Amusement

„Gesteld wordt dat ’journalistieke programma’s zoals Kassa en Radar wel eens door de NPO vervangen kunnen worden door amusement’”, schrijft zij. „Dit is pertinent onjuist en kwalijk. Wij zullen geen consumenten- of journalistieke programma’s vervangen door amusement en dat is ook nooit gezegd in de gesprekken met de omroepen.” De NPO-voorvrouw stelt vervolgens voor om meningsverschillen ’met elkaar intern [te] bespreken en niet via het scherm uit te vechten’.

Gert-Jan Hox, directeur BnnVara reageert: „Wanneer een programma als Kassa, een instituut dat al 30 jaar bestaat en essentieel is als controlerende tegenmacht in de samenleving, gehalveerd dreigt te worden vinden we het niet meer dan logisch dat programmamakers in verzet komen en begrijpen we het ook dat zij op de zaterdag direct hun trouwe schare kijkers inlichten.”

„Indien deze plannen daadwerkelijk worden doorgezet zijn niet alleen deze 1 tot 1,5 miljoen kijkers daar de dupe van, maar vooral alle burgers die nu dankzij een programma als Kassa, met een uur zendtijd in de week, een vuist kunnen maken tegen onrecht dat hen wordt aangedaan door overheidsinstanties en bedrijven.”