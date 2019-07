Eva Longoria gebruikt Dora-film voor politiek statement

„Wat mij het meest aanspreekt aan Amerika en de Verenigde Staten, is dat het een land van immigranten is. Dat is iets om blij mee te zijn, niet droevig. Voor mij is deze film daarom een fantastische representatie van onze cultuur en wie wij zijn”, meent Eva. „Met deze film wil ik onze bijdragen - de bijdragen van Latino’s - juist meer bejubelen en ervoor applaudisseren. We moeten daarom met deze film een harder geluid maken dan het (politieke) geluid dat nu wordt gemaakt.”

Dora and the Lost City of Gold is een live-action remake van de populaire tekenfilmserie over ontdekkingsreiziger Dora, die in de film gespeeld wordt door actrice Isabela Moner. Het meisje leidt in de film een groep tieners door de jungle op zoek naar haar ouders, die worden gespeeld door Michael Peña en Eva Longoria. Benicio del Toro spreekt de stem in van slechterik Zwieber, een vos die erop uit is om Dora het leven zuur te maken en haar waardevolle spullen te pikken.

De film gaat in augustus in première.