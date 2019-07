Lil’ Kleine: ’Er is niets spectaculairs aan, hij slaapt, eet en poept’

„Ik vind het geweldig! Ik vind het top”, vertelt een duidelijk gelukkige en uitgeslapen Lil’ Kleine aan Shownieuws. „Ik had al heel veel respect voor mijn vrouw en was heel verliefd op haar en dat ben ik nog steeds, maar ik heb nu nog meer respect voor haar gekregen”, legt hij uit.

„Hij is nog heel jong, heel fragiel, dus ik kan er vrij weinig mee. Hij slaapt en hij eet. Het is echt aan haar om aan die taak te voldoen. Het is gewoon een uurtje op de dag dat hij bij me ligt en ik hem een flesje geef.”

Jorik Scholten, zoals de rapper in het echt heet, kan dan ook niet wachten tot de kleine Lío wat ouder is en hij met de kleine kan spelen. Maar: „Het is gewoon leuk als ik thuis kom. Er is niet veel spectaculairs aan. Ja hij slaapt, hij eet en hij poept”, vat hij samen.