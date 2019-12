Bibian Mentel weer thuis na risicovolle operatie

Edwin Spee, de man van Bibian, plaats op zijn Facebookpagina twee video’s. „Heerlijk. Frisse lucht. Een weekje in het ziekenhuis, maar ik ben er weer!”, vertelt Bibian in de eerste video.

In de tweede video is te zien hoe Edwin en Bibian samen in de auto naar huis rijden. „Samen op weg naar huis. Na een spannend weekje mag mijn meisje gewoon weer mee. Lekker thuis met de kerstdagen”, begint Edwin. Bibian vult hem aan: „Zo lekker om naar huis te gaan. Iedereen bedankt die een berichtje heeft gestuurd en jullie medeleven. Door al jullie positieve energie ben Ik er nu al weer uit.”

De twee gaan genieten van de feestdagen thuis. „We wensen samen iedereen een hele mooie kerstmis en een gelukkig nieuw jaar. En mensen geniet. Geniet van het leven. Het leven is zo kort.”