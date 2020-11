Droom komt uit voor Jennifer Lopez

Lopez was volgens het juryrapport de terechte winnares, vanwege het feit ’dat ze zich altijd inzet voor minderheden, aardig is voor mensen en anderen vreugde biedt’. „Ze is zelf, vanuit een ogenschijnlijk kansloze positie, opgeklommen naar de status van superster door keihard te werken. En daarmee inspireert ze zo ontzettend veel jonge meisjes, die net als zij grote dromen hebben”, aldus het juryrapport.

Jennifer was zeer vereerd met haar onderscheiding. „Het is werkelijk een droom om deze erkenning te mogen krijgen. Het maakt me nederig. Als een Latina en als vrouw kan ik alleen maar zeggen dat ik driedubbel zo hard heb moeten werken om deze eer te krijgen. Maar ik heb het geflikt en ik hoop dat ik hiermee heel veel andere meisjes en vrouwen inspireer.