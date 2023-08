Grensoverschrijdend gedrag in populaire serie ’Below deck’: stewardess en crewlid ontslagen

Stewardess Laura Bileskalne kroop na een nachtje stappen bij collega Adam Kodra in bed en probeerde koppig hem te masseren, ook al had hij naar eigen zeggen „al herhaaldelijk aangegeven dat hij niets méér wilde dan vriendschap met haar.” „Ik ben verder niet geïnteresseerd in haar, ook al wil dat maar niet tot haar doordringen”, had hij eerder al aan de productie verteld. Uiteindelijk moest de opnameploeg, die normaal gezien buiten beeld blijft, ingrijpen.

Ook crewlid Luke Jones werd de laan uitgestuurd nadat hij ongevraagd naakt bij collega Margot Sisson tussen de lakens was gedoken. Zij lag op dat moment half in slaap na stevig te hebben gedronken, waarna de makers – nogmaals – meteen tussenbeiden kwamen.