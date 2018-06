Mila Kunis beschuldigd van diefstal

Kristina, die met Mila is opgegroeid in Oekraïne, zegt dat de Hollywoodactrice 25 jaar geleden haar geliefde huisdier Doggie heeft gestolen. Doggie is niet zoals de naam doet vermoeden een hond, maar een kip. De nu 31-jarige Mila zou het dier hebben gestolen toen ze bij Kristina ging spelen.

Kristina zegt dat ze een emotioneel wrak is sinds Doggie niet meer bij haar is. De vrouw krijgt sinds kort therapie om het 'drama' uit haar jeugd te verwerken, maar de therapeut lijkt haar niet te kunnen helpen.

De Oekraïense heeft daarom een advocaat ingeschakeld in de hoop een schadevergoeding van Mila te krijgen. Kristina vraagt niet veel: 5000 dollar zou het gemis van Doggie enigzins verzachten...