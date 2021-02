’Queen heeft het erg zwaar na vertrek Harry en Meghan en opname Philip’

„Het zijn pittige weken voor de koningin geweest, dat is een feit”, vertelt de bron. „De situatie met Harry en Meghan is een grote uitdaging geweest en daarbovenop is ze behoorlijk radeloos over de gezondheid van haar geliefde echtgenoot.”

Sinds een aantal dagen ligt Philip in het ziekenhuis ter controle. De 99-jarige man van Elizabeth voelde zich niet lekker en werd uit voorzorg opgenomen. „De koningin heeft af en toe een traantje moeten wegpinken, maar ze was ook boos en teleurgesteld”, vervolgt de bron. „De emoties lopen zeker hoog op.”