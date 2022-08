Amsterdamse ontwerper: ’Ineens had ik Paris Hilton binnen!’

„Ik had niet eens door wie het was, tót een man die buiten stond te wachten opeens naar binnen riep: ’Are you okay, Paris?’ En inderdaad, het bleek de enige echte Paris Hilton te zijn, bij mij in de winkel aan de Zeedijk”, vertelt de Amsterdamse ondernemer. „Compleet met zonnebril en pruik was ze, onherkenbaar, zomaar onze hoofdstad aan het verkennen. Én ze had haar oog laten vallen op een jurkje van tweehonderd euro.”

Op dat moment waren er geen andere klanten in de winkel. „Ze kon dus ongestoord door de rekken scharrelen. En na een foto, ze hoefde niets te passen, vertrok ze weer snel de stad in. Het gebeurde eigenlijk in een flits. Ik vind het overigens opvallend dat ze totaal geen attitude had, iets wat je misschien wel van haar zou verwachten. Ze gedroeg zich uiterst beleefd en rekende keurig af. Ik ben benieuwd of we het jurkje binnenkort nog ergens voorbij zien komen. Misschien wel op de rode loper...”

De 41-jarige realityster en achterkleindochter van Conrad Hilton, de oprichter van de beroemde hotelketen, is overigens niet de eerste celeb bij Armin in de zaak. „Ik schrik niet zo snel van beroemdheden, want Liza Minnelli heb ik ook weleens van een kledingstuk voorzien. En voor de Toppers heb ik jaren geleden ook al iets in elkaar gezet. Op dit ogenblik dragen Brigitte Kaandorp en Jenny Arean door mij gemaakte kledingstukken in hun theatervoorstelling. Maar toch, dit bezoekje van Paris Hilton was wel een heel bijzonder en onverwacht moment op een zomerse dag.”

Jan Uriot