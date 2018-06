'Emma Stone en vriend definitief uit elkaar'

"Emma heeft de knoop doorgehakt en is weer terug verhuisd naar Los Angeles", vertelt een insider aan het blad.

"Ze zijn definitief uit elkaar. Het is niet tijdelijk", aldus de bron. De reden van de breuk weet het blad niet precies, maar een andere ingewijde verklapt dat Andrew in de afgelopen tijd wel heel ver gaat in de voorbereiding op zijn nieuwe filmrol. "Hij zit al maanden in een donkere, zware periode. Hij is niet echt een goed vriendje geweest in deze tijd." Volgens Us Weekly zit Andrew al sinds januari in Taiwan voor de opnames van de nieuwe film van Martin Scorsese.

Eerder deze maand werd al bekend dat Emma en Andrew, na een relatie van drie jaar, een pauze hadden ingelast.