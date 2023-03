The Cure-zanger Robert Smith laat Ticketmaster concertprijs verlagen

Door Marco Weijers

Robert Smith Ⓒ ANP/HH

Na een protest van The Cure-zanger Robert Smith tegen te hoge prijzen entreeprijzen voor hun aangekondigde Amerikaanse tournee, heeft kaartjesverkoper Ticketmaster bakzeil gehaald. Dat meldt de voorman van de Britse New Wave-band via Twitter.