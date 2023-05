Leonie ter Braak debuteert met lage kijkcijfers op RTL 4

Het is het eerste programma dat presentatrice Leonie ter Braak voor RTL presenteert nadat zij eerder bekendmaakte over te stappen van RTL naar Talpa. Ter Braak presenteert Blow Up, waarin kandidaten spectaculaire creaties van ballonnen maken, samen met Martijn Krabbé.

De eerste aflevering van de eerste reeks werd in juni 2022 bekeken door 775.000 mensen. Toen stond de opening van de RTL-show wel in de top tien van best bekeken programma’s van de dag, op de zevende plek. Krabbé presenteerde dat seizoen samen met Chantal Janzen. Vanwege een te volle agenda is zij niet meer te zien in het tweede seizoen.

Tegelijkertijd met Blow Up wist het nieuwe EO-programma Zing!, een talentenjacht voor zanggroepen, 861.000 kijkers te boeien op NPO 1. Naar het Jachtseizoen op SBS6 keken 479.000 mensen. Beide programma’s staan in de top tien van best bekeken programma’s van zaterdag, op de tweede en negende plaats.