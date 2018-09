Madonna ontkent asociaal gedrag

Lin-Manuel Miranda speelt in de productie, die in juli naar Broadway verhuist, de rol van Amerikaanse staatsman Alexander Hamilton. Hij beweerde volgens Playbill in een inmiddels verwijderde tweet dat een beroemdheid tijdens de hele tweede akte van de theatervoorstelling zat te sms'en. Dat was voor hem reden de celebrity niet achter de schermen uit te nodigen om selfies te maken.

In Us Weekly reageert de woordvoerster van Madonna op het vermeende incident. "Het is niet waar. Ze is viermaal uitgenodigd om backstage te komen. Ze sms'te alleen na de show toen er al een benefietactie gaande was. Madonna heeft al een forse donatie gedaan."

Actrice Casey Erin Clark, die ook aanwezig was, vertelt een ander verhaal. Zij twitterde dat ze Madonna wel een klap op haar hoofd wilde verkopen, omdat ze zat te sms'en 'tijdens de beste voorstelling die ik ooit heb gezien'.