Katy Perry noemt zichzelf een ’bridechilla’

„Orlando en ik denken er hetzelfde over. Het gaat niet over het feest, het gaat over het samenkomen van mensen die er voor ons zijn als het echt moeilijk wordt”, vertelt Perry.

De twee verloofden zich vorig jaar op Valentijnsdag. De zangeres en acteur kregen in 2016 al een relatie, maar gingen na een jaar een tijdje uit elkaar. In 2018 kwam het koppel weer samen.

Het wordt voor beiden het tweede huwelijk. Perry trouwde in 2010 met Russell Brand, maar dat huwelijk strandde na twee jaar. Bloom was van 2010 tot 2013 getrouwd met Miranda Kerr, met wie hij een zoon heeft.