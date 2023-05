Robbie Williams ziet reünie Take That wel weer gebeuren

„Of ik weer met Take That samen zal zingen? Ja”, zei hij. „Ik durf te wedden van wel ja. Er gloort nog niets aan de horizon, maar we hebben een soort touwtjes vanuit het universum lopen die ons gedurende onze levens weer naar elkaar toe trekken. En ik zou het ook erg leuk vinden om weer wat met de jongens te doen, maar ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren.”

Robbie Williams is in Cannes met regisseur Michael Gracey vanwege Better man, de muzikale film die ze samen maken over het turbulente leven van de popster. In de film is Williams als zichzelf te zien op latere leeftijd, maar de jonge versie van de zanger wordt gespeeld door acteur Jonno Davies. Wanneer de film te zien zal zijn, is nog niet bekend.