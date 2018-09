Nieuw tv-programma brengt exen bij elkaar

Per aflevering komen drie koppels een nacht bij elkaar om te bespreken waar het mis is gegaan en of de liefde tussen hen nog terug kan komen.

Fragment uit het tv-programma First Dates. Ⓒ BNNVARA

„Die wens leeft in elk geval bij een van de twee sterk”, zegt Marc Dik van producent Skyhigh TV. „Ze ontmoeten elkaar in een appartement waar speciaal voor dit programma een aantal camera’s is opgehangen. Het heeft een beetje de sfeer van First Dates.” In dat datingformat, eveneens door BNNVARA uitgezonden, ontmoeten vrijgezellen elkaar voor het eerst in een restaurant vol camera’s.

Een nacht met mijn ex (One night with my ex) is van oorsprong een Engelse tv-formule. De Nederlandse versie is vanaf maart te zien zijn op NPO 3.

Aanmelden kan via mijnex@bnnvara.nl