Vriend José Hoebee overleden

Een ontroostbare José schrijft in haar statusupdate op Facebook: "Wat ben je aan 't doen? Op dit moment het verwerken van de dood van mijn beste vriend, die ik al 46 jaar ken en waar ik elke avond een gezellige tv avond mee had..."

José, wier man Will Hoebee in de zomer van 2012 overleed aan de gevolgen van kanker, heeft met de dood van Ad opnieuw te maken met een groot verlies. "Maar ik ga door hoor...Dat zou hij ook willen....", schrijft de zangeres.

Bens dood laat José inzien wat echt belangrijk is in het leven. Het gedoe rondom het Luv-boek kan haar momenteel gestolen worden. "Boeie....Het is een prachtig boek...Ik heb het al en trotser kan niemand zijn...Ik heb het niet nodig om mijn carriere een boost te geven."

Ad overleed drie dagen geleden in het ziekenhuis.