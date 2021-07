Free Souffriau (41) stopt als superheldin Mega Mindy

Vanaf vandaag gaat Free Souffriau door het leven zonder superkrachten. Zonder laatste optreden of toeters en bellen. „Het is beter om in schoonheid te eindigen”, vertelt ze aan Nieuwsblad. „Bovendien hebben we een bizar jaar achter de rug, waarin ik veel tijd had om na te denken. Toen voelde ik dat het moment daar was.”

Het vertrek van Free betekent overigens niet het einde van Mega Mindy. Zoals gewend van Studio 100, het Vlaamse productiehuis laat vaker een populaire act uit de as doen herrijzen, wordt er gezocht naar een opvolger die de straten van Vlaanderen schoonveegt. „Ik zou het kostuum graag mee naar huis nemen, maar het zal nog gebruikt worden.”

Onervaren

Het was Studio 100-baas en voormalig baasje van Samson, Gert Verhulst, die Free het voorstel deed om Mega Mindy te worden. „Ik werkte toen al bij Studio 100, in de musicalafdeling. Ik had nog nooit iets voor tv gedaan, toen Gert het me vertelde: ’We zijn met iets nieuws bezig rond een superheldin met Ketnet en we zoeken nog een hoofdrol.’ Is dat niets voor jou?, vroeg hij. Ik heb toen iets opgenomen als auditie en kreeg de hoofdrol. Ik had eerst schrik, maar Gert geloofde er heel erg in.”

Haar man, Miguel Wiels, nam onlangs afscheid als componist van meidengroep K3. „Het is toevallig”, zegt Free daarover. „We hebben wel bij elkaar gepolst hoe we erover denken, maar het heeft niets met elkaar te maken.”