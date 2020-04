Muzikaal genie Louis van Dijk had lak aan taboe op Alzheimer

1987: in het programma In de hoofdrol, met Mies Bouwman, Ⓒ ANP Kippa

Gelaten, bijna nuchter reageerden Louis van Dijk en zijn vrouw Aleid toen de muziekvirtuoos in augustus 2017 de diagnose Alzheimer kreeg in het VU-ziekenhuis. „Het was eindelijk mooi weer”, memoreerde Aleid van Dijk een half jaar later in een interview met De Telegraaf. „We kwamen buiten, keken elkaar aan en zeiden: ’Nou, alzheimer dus’. Vervolgens zijn we heerlijk op het terras van hotel De L’Europe gaan zitten, waar we een glaasje champagne dronken en van een fijne lunch genoten.”