'Relatieproblemen Johnny Depp en Amber Heard'

De 51-jarige Johnny en de 28-jarige Amber verkortten de huwelijksreis al, omdat Amber naar Londen moest voor opnames van haar nieuwe film The Danish Girl. Johnny keerde daarom in zijn eentje terug naar Los Angeles.

Volgens vrienden van het acteurskoppel zijn de drukke agenda's van de twee niet de enige reden dat ze elkaar weinig zien. ''Ze hadden in de maanden voorafgaand aan de bruiloft al relatieproblemen'', onthult een ingewijde. ''De bruiloft was voor februari al een paar keer uitgesteld.''

De acteur vertrok in februari naar Australië voor de opnames van de nieuwe Pirates of the Caribbean-film. En dit heeft voor nog meer problemen tussen de twee gezorgd. ''Zodra Johnny aankwam in Australië ging hij feesten. Hij leek niet geïnteresseerd in filmopnames, alleen in feesten.''