Goldband wint Popprijs 2022: ’Fantastisch’

De Haagse Goldband timmert al een aantal jaren aan de weg, maar wist afgelopen jaar een doorbraak bij het grote publiek te forceren, mede door een uiterst succesvol optreden tijdens het jaarlijkse popfestival Lowlands in de Flevopolder, dat door velen bestempeld werd als het meest levendige optreden tijdens het festival.

Direct daarna werd het uit 2021 daterende nummer ’Noodgeval’ plotseling een hit. Daarmee brak de band definitief door. Het lied kwam eind december zelfs binnen op nummer 55 in de jaarlijkse Top 2000.

Volgens de jury van de Popprijs was Goldband in 2022 dan ook de grote sensatie op de festivals. Daarnaast wist de band niet alleen de hitlijst in Nederland te beklimmen, maar ook in België. Enkele maanden na het festivalseizoen volgde ook nog het lied ’Stiekem’ met de succesvolle popzangeres Maan. Ook dat nummer belandde in Nederland in de top-10 en staat daar nog steeds hoog genoteerd.

’Zingende stukadoors’

Goldband noemt het winnen van de prijs zelf ’fantastisch’ en lijkt met het winnen van de Popprijs de gimmick van ’zingende stukadoors’ achter zich te laten en voor serieus en veelbelovend te worden aangezien door de specialisten in het muziekvak. Tijdens optredens weten de mannen van Goldband er altijd een feest van te maken. De band spat plezier uit als het op het podium staat en lijkt niet te stoppen. Ook in Groningen slaagde de band erin om, direct na het winnen van de Popprijs, de grote zaal van de Oosterpoort op stelten te zetten.

Vanaf de single ’Alles Kapot’ uit 2020 ging de weg voor de in 2019 opgerichte Goldband snel omhoog. Daarna volgden succesvolle songs als ’Ja Ja Nee Nee’ en ’Dit Is Voor Jou’, die voor een trouwe fanbase zorgden.

Cocaïne

Behalve op het podium, is Goldband ook daarbuiten spraakmakend. Bandlid Karel Gerlach wist de ogen op zich gericht door een relatie te beginnen met Maan en afgelopen week snoof zanger Milo Driessen tijdens een optreden een wit lijntje op, al is het nog steeds niet duidelijk of dat werkelijk cocaïne was.

Tekst gaat verder onder de tweet

Het was zaterdagavond de 36ste keer dat de Popprijs werd uitgereikt. In het verleden wonnen onder andere De Jeugd Van Tegenwoordig, Anouk, Kensington, Martin Garrix en De Dijk de prijs waarmee een geldbedrag van 10.000 euro gemoeid is.

Di-Rect kwam als verrassingsact naar Groningen en trad eerder zaterdagavond op tijdens Noorderslag. Vorig jaar vond er noodgedwongen een online editie plaats, waardoor de Haagse rockband van wereldklasse niet met publiek kon optreden. Dat werd zaterdagavond goed gemaakt. Het optreden van Di-Rect werd aangekondigd als de komst van een ’mystery guest’. Nooit eerder kondigde de organisatie van Noorderslag een optreden van een ’mystery guest’ aan. De verwachtingen waren daardoor hooggespannen. Hoewel er niks valt af te dingen op de komst van Di-Rect, was het te voor de hand liggend als verrassingsact.

Aanmoedigingsprijs

Behalve de jaarlijkse Popprijs, werd in Groningen ook een aanmoedigingsprijs uitgereikt, die opvallend genoeg net als de Popprijs een geldbedrag van 10.000 euro inhoudt. Die zogeheten Pop Stipendium ging naar de veelbelovende Amsterdamse gitaarband Personal Trainer, die twee maanden geleden een debuutalbum uitbracht dat overal vol lof werd ontvangen en zelfs door de BBC veel op de radio wordt gedraaid.