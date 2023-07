Huwelijk Ariana Grande nu echt voorbij?

Ariana stapte twee jaar geleden in het huwelijksbootje met de twee jaar jongere Dalton Gomez. De makelaar loopt niet alle feesten en partijen af, dus dat hij ontbrak bij Wimbledon was geen verrassing. Wie wel aan haar zijde prijkte, op ruim 250 kilometer afstand van Manchester waar in 2007 bij een bomaanslag tijdens een van haar concerten 22 doden en 500 gewonden vielen, was collega Jonathan Bailey. Samen met hem speelt ze in de film Wicked, die volgend jaar verschijnt.

Daarbij nam ze geen enkele moeite om haar ringloze vinger uit de schijnwerpers te houden. En ook al is het niet de eerste keer dat het sieraad ontbreekt aan haar linkerhand, het is wel de meest opvállende keer: tijdens een evenement dat wereldwijd wordt bekeken. Door dit ’gebaar’ en bronnen die vertellen dat er echt wel iets speelt tussen de echtelieden is, in Amerikaanse media 1 + 1, 2. Of eigenlijk, als ze daadwerkelijk uit elkaar gaan: 2 – 1 = 1.