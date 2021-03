Alec Baldwin mag juridische strijd na parkeerruzie voortzetten

De acteur meent dat Cieszkowski zich schuldig heeft gemaakt aan laster door over hem te liegen tegenover de politie, medewerkers van het ziekenhuis waar hij behandeld werd, de media en in de rechtbank. De man meldde daar dat Baldwin hem in het gezicht had geslagen, wat de acteur ontkent. Baldwin beweerde volgens de New York Post ook dat deze ’leugens’ van Cieszkowski ertoe hebben geleid dat hij werd opgepakt en vastgezet. Die claim schrapte de rechter wel uit de zaak, omdat dat niet de beslissing van Cieszkowski was.

Baldwin werd na het incident aangeklaagd voor poging tot mishandeling, maar kwam uiteindelijk weg met een vonnis voor het verstoren van de openbare orde. Daarvoor moest hij verplicht een cursus zelfbeheersing doen en kreeg hij een boete van 150 dollar.