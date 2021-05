Ruben van der Meer pakt rol in hitserie met Donald Glover

Het is de eerste keer dat de vijftigjarige Van der Meer te zien is in een buitenlandse serie. De komiek, onder meer bekend van De Lama’s, was de afgelopen jaren wel te zien in talloze Nederlandse films en series, zoals Baantjer: het begin en Random Shit. Hij ontving in 2012 een Gouden Kalf-nominatie voor zijn hoofdrol in de misdaadkomedie Plan C.

De acteur heeft „gewoon auditie moeten doen voor de rol”, vertelt hij aan het ANP. Atlanta vertelt het verhaal van twee neven die als manager en rapper succesvol willen worden in de muziekwereld. In Nederland was de serie te zien bij FOX. De opnames van het nieuwe seizoen moesten enkele keren worden uitgesteld vanwege corona.