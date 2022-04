Charly Luske over relatiecrisis met Tanja Jess: ’Ik heb het verpest’

„Uit waardering voor de mensen die mij al jaren volgen en supporten wil ik reageren op de recente berichtgevingen die extreem teleurstellend moeten zijn”, begint Luske zijn bericht. „Ik heb het verpest. En dat spijt mij enorm. Ik werk al langere tijd aan mijn issues, maar helaas ben ik er nog niet...”

„Het allerergste is dat ik m’n geliefde gezin zo te kort heb gedaan, dat vind ik verschrikkelijk”, vervolgt de zanger. „Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor m’n acties en ga nog harder werken aan mezelf. In dit alles had ik me geen betere partner kunnen wensen dan Tanja en ik houd nog steeds zielsveel van haar. Ik hoop dan ook dat jullie haar en onze kinderen rust, respect en privacy gunnen.”

Jess bevestigde donderdagavond op Instagram dat zij en Luske op dit moment in een ’zoektocht’ in hun relatie zitten. Zij reageerde hiermee op berichten in het onlineprogramma Roddelpraat dat hiervan woensdagavond melding maakte.