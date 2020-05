Videoland valt in de prijzen met documentaire Famke Louise

Voor de lancering van haar documentaire werd de indruk gewekt dat er echt bont in de nieuwe kledinglijn van de zangeres was verwerkt. Het bleek echter om een stunt te gaan en bovendien maakte de docu daarmee een duidelijk statement tegen bont. Het leverde Videoland daarom woensdag de award voor zowel Beste Positive Impact als Beste Lancering op.

Naast Famke Louise vielen er nog meer BN’ers in de prijzen. Zo won Interpolis in samenwerking met Snelle de award voor Beste Video voor hun boodschap over de gevaren van telefoongebruik op de fiets. Vjeze Fur en Kay Nambiar wonnen met Albert Heijn de award voor Beste Influencer Campagne. Zij lieten in de campagne zien dat het taalgebruik bij wijn drinken niet ouderwets en ingewikkeld hoeft te zijn.

De grote winnaar van de avond was Bol.com, de webwinkel sleepte maar liefst vier prijzen in de wacht. Netflix won de prijs voor Beste Merk. De uitreiking vond vanwege de coronacrisis plaats via een livestream.