Overdosis werd tieneracteur Logan Williams (16) fataal

In een interview met The Post vertelt Logans moeder, Marlyse Williams, dat een overdosis fentanyl haar zoon fataal is geworden. Fentanyl is een sterke pijnstiller.

Op zijn 13e begon Logan met het roken van marihuana. In de loop der jaren is hij ook andere soorten drugs gaan gebruiken. Verslavingshulp mocht niet baten om de tiener op het rechte pad te krijgen.

Afscheid

De laatste keer dat Marlyse haar zoon zag, was op 30 maart. Ze kan zich het laatste gesprek dat ze met hem had nog goed herinneren. „Hij zei: ’Mama, ik ga clean worden. Ik ga beter worden. En ik wil beginnen met mijn nieuwe leven.’ Dat we van elkaar houden, waren onze laatste woorden.”

Vier dagen later moest Marlyse in het mortuarium Logans lichaam identificeren. „Hem zo zien was net zo hartverscheurend als het horen dat hij er niet meer is. Het was afschuwelijk. Gruwelijk.”

Marlyse hoopt met het tragische verhaal van haar zoon andere mensen te kunnen helpen.