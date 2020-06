Kim Kardashian blij met uitstel executie Texaan

De beslissing van het hof werd ongeveer een uur voor de geplande uitvoering van de straf van Gutierrez middels een dodelijke injectie. Daarmee verwees het hof de zaak naar een lagere rechtbank, die zich eerst moet buigen over twee rechtbankverzoeken van Gutierrez. Hij wil dat er DNA-onderzoek wordt gedaan naar onder meer schraapsels onder de nagels van Escolastica Harrison, de man die hij in 1998 vermoord zou hebben. De uitslag van een dna-test kan volgens Gutierrez zijn onschuld bewijzen.

Ook eist de Texaan dat hij er een pastoor bij hem aanwezig is als zijn doodvonnis wordt voltrokken. Terdoodveroordeelden mogen in de staat sinds vorig jaar geen gezelschap meer krijgen van spirituele of religieuze voorgangers.

Kardashian riep eerder op de dag de gouverneur van Texas Greg Abbott nog één keer op tot actie, en deelde een bericht van de vrouw van Gutierrez. Later op de dag postte ze de update dat het uitstel door het hooggerechtshof was toegewezen. De realityster volgt momenteel een rechtenstudie om als advocaat aan de slag te kunnen met hervorming van het Amerikaanse gevangeniswezen.