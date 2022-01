Tineke de Nooij bejubeld in afscheid op NPO Radio 5

De uitzending wordt live uitgezonden vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. In de Tineke Top-40, als verrassing voor De Nooij bedacht, komen allerlei hits voorbij die te maken hebben met het leven en de radioloopbaan van De Nooij.

Verscheidene mensen komen met een reactie, zoals oud-collega Will Luikinga. Maar ook haar dochters komen aan het woord. „Wij vinden het heel raar dat je gaat stoppen, we zijn niks anders dan een werkende moeder gewend. We zijn benieuwd wat je gaat doen.” Ook wensen ze haar heel veel plezier met de laatste uitzending.

Radiohistorie

„Iedereen is een beetje zenuwachtig. Ik ook”, begint Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, die aanschuift in de studio. „Dit is radiohistorie. Het is een grote eer om jou toe te spreken. Als je zo lang de taal van de luisteraars spreekt en zo’n vaste waarde bent gebleven, dan maken wij daar een grote buiging voor.”

Ook heeft ze veel bijgedragen aan ’het publieke bestel en de radio’, benoemt Bosman, zo ook NPO Radio 5. „Jij had sterke ideeën. Je wist me met goede argumenten te overtuigen.”

Tineke was de eerste vrouwelijke radio-dj van Nederland. In september 2020 vierde ze haar 60-jarig radiojubileum. De Nooij koos ervoor om met haar geliefde radiowerk te stoppen, omdat ze ’nog zo graag meer wil reizen’. Voorgoed weggaan bij de radio is De Nooij niet van plan. „Het is het leukste vak ter wereld.”