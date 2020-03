’Queen & Slim’: Copkillers worden culthelden

Na een halfgeslaagde Tinderdate brengt de zwarte Slim zijn eveneens Afro-Amerikaanse afspraakje Queen naar huis. Als hij per ongeluk met zijn auto slingert, worden de twee aan de kant gezet door een nerveuze, blanke agent. De staandehouding loopt uit de hand waarna een schermutseling ontstaat waarbij de politieman wordt gedood. Queen – advocate van beroep – en Slim weten dat ze een groot probleem hebben en slaan op de vlucht.

De klopjacht die volgt, resulteert in een romantische en maatschappijkritische roadthriller over de moderne Bonnie en Clyde. Terwijl blank Amerika Queen en Slim ziet als meedogenloze ‘copkillers’, beschouwt zwart Amerika hen als culthelden. Sympathiserende Afro-Amerikanen – die al het racisme en politiegeweld zat zijn – helpen hen met onderdak, eten en geld. Alles om het tweetal, sterk gespeeld door Jodie Turner-Smith en Daniel Kaluuya (Get out), naar het veilige Cuba te loodsen.

Matsoukas – die eerder clips maakte voor sterren als Beyoncé en Rihanna – brengt deze politiek beladen helletocht stijlvol en met flair in beeld. Fraaiste moment is een dromerige en broeierige scène in een bluesbar waar het publiek de voortvluchtigen drankjes aanbiedt en laat voelen dat ze daar voor even veilig zijn.. Jammer alleen van het einde, dat sterk doet denken aan Thelma & Louise. Zo’n geforceerde, bijna ongeloofwaardige climax had deze indringende film niet nodig gehad.

✭✭✭✩ (3,5 van 5)