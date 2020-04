Lente Voorhoeve wordt opnieuw mama

„Nog zes maanden!”, luidt het bijschrift van de echofoto die Voorhoeve dinsdag op Instagram plaatste. „Ik kan niet wachten klein lief wonderkindje!”

In 2018 raakte de actrice in opspraak toen weekblad Privé onthulde dat Voorhoeve een affaire had met de getrouwde Manuel Venderbos. In een exclusief gesprek liet ze destijds weten: „Ik ben geen homewrecker. Nadat we met elkaar in contact waren gekomen en zijn gaan daten, vonden we elkaar leuk en van het een kwam het ander. Ik heb natuurlijk gevraagd of er iemand anders was. Hij zei tegen mij dat hij officieel nog getrouwd was, maar dat hij niet meer samen was met zijn vrouw. Er was volgens hem geen sprake meer van een liefdesrelatie.”

Sinds 2019 is de actrice samen met Jelle.