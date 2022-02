Musical met hits Alanis Morissette komt naar Londen

De musical opende in 2018 op Broadway. De musical sleepte dit jaar vijftien Tony-nominaties in de wacht en verzilverde hier twee van. Diablo Cody won voor het script en Lauren Patten voor beste vrouwelijke hoofdrol. Maar mede door de coronacrisis moesten de producenten besluiten de voorstelling afgelopen jaar stop te zetten.

Jagged Little Pill vertelt een verhaal rond grote hits van Morissette als Ironic, You Oughta Know en Hand in my Pocket. De voorstelling gaat over een modern gezin dat zich naar buiten toe presenteert als perfect, maar ondertussen met talloze problemen worstelt.