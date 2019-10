Oud-collega’s bedroefd door overlijden Kees Driehuis

„Hij deugde tot in het diepste van zijn vezels. Rust in Vrede”, twittert Henk Westbroek, die net als Driehuis bij de VARA heeft gewerkt. Ook Dolf Jansen prijst hem. „Vond Kees Driehuis een vreselijk aardige man, betrokken, geïnteresseerd en ook nog eens heel erg goed in zijn vak.”

Cornald Maas herinnert Per Seconde Wijzer, de kennisquiz die de presentator 29 jaar presenteerde. „De man die als geen ander met licht-ironische brille Per Seconde Wijzer presenteerde, geëngageerd programmamaker was en een heel bepalende rol speelde in de talkshows van Sonja Barend in de jaren 80.” Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje schrijft dat Driehuis als oud-presentator en hoofdredactielid is verankerd in de historie van NOVA, de voorganger van Nieuwsuur. „We gedenken een scherp, principieel en humorvol journalist, tot het laatst verbonden met het nieuws. En we vergeten hem nooit.”

Driehuis stopte vorig jaar met Per Seconde Wijzer. De presentator werd daarna ziek.