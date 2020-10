Zien! Oorspronkelijke K3-leden weer herenigd

„Dit voelde zo vertrouwd. Een beetje zoals thuiskomen. Side by side or miles apart... We are sisters connected by the heart”, schreef Kristel op Instagram bij een foto waarop de drie elkaar innig vasthouden ondanks de coronacrisis.

Kathleen woont al jaren in Zuid-Afrika en de opnames van The Masked Singer waren de ideale gelegenheid voor een reünie. „Het was zalig om nog eens te kunnen bijpraten”, vertelde Kathleen aan Het Laatste Nieuws over hun reünie-etentje.

K3 bestond van oorsprong uit Karen, Kristel en Kathleen. De laatste maakte in 2009 plaats voor de Nederlandse Josje Huisman. In 2015 werd het complete trio vervangen door Klaasje, Marthe en Hanne.