Broer Tooske Ragas (51) overleden

Jan-Pieter (51) was de oudste broer van Tooske (46). Hij had het syndroom van Down en leed ook aan de ziekte van Alzheimer.

„Op deze stralende woensdag hebben we mijn lieve, unieke, sterke broer begraven”, schrijft Tooske op Instagram. „Mijn hart zal nooit meer hetzelfde zijn, maar ik vertrouw erop dat liefde sterker is dan dood. Ook morgen komt de zon weer op.”

De presentatrice kan rekenen op een hoop steunbetuigingen. „Ach lieve Tooske en familie, alle kracht gewenst, ik denk aan jullie”, schrijft Chantal Janzen en „Ach, gecondoleerd lieve Tooske, sterkte voor jullie allen”, reageert Heleen van Royen. Ook Nicolette Kluijver en Viktor Brand steken Tooske een hart onder de riem.

Ook Tooske’s partner Bastiaan Ragas staat stil bij het overlijden van Jan-Pieter. Op Instagram schrijft hij bij een foto: „Ik ging dan heel stoer kijken en jij vond dat dan grappig, want we keken dwars door elkaar heen. Nog nooit iemand zo sterk, stoer en onafhankelijk ontmoet en toch zo kwetsbaar, teer en afhankelijk. Hij heeft mijn hart veranderd. Lieve Jip, wat gaan we je ontzettend missen.”