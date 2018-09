Kristen Bell en Dax Shepard in therapie

Dat doen zij niet omdat ze echtelijke problemen hebben, maar omdat ze denken dat het goed is voor hun huwelijk. Kristen en Dax hopen op die manier een crisis te voorkomen.

"Ik ging in mijn vorige relatie met mijn ex naar therapie. Maar dat was aan het einde van onze verkering. Toen was het dus al te laat", zegt Dax.

Kristen vergelijk het met werken aan je conditie. "Je boekt in de sportschool ook betere resultaten als een personal trainer hebt. Relatietherapie is echt niets om je voor te schamen."

Kirsten en Dax trouwden in oktober 2013 en hebben samen twee dochters; Lincoln en Delta.