’William en Catherine hadden nog net niet de rode loper voor Meghan uitgerold’

Ⓒ Getty Images

Het nieuwe boek over prins Harry en zijn vrouw Meghan, Meghan Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, beheerst zondag bijna alle Britse tabloids. Onderwerp van gesprek is de vermeende moeizame band tussen de Britse koninklijke koppels Harry en Meghan en William en Catherine. Zo zouden de Cambridges er alles aan hebben gedaan om Meghan buiten te sluiten én ook verantwoordelijk zijn geweest voor de veelbesproken Megxit. Volgens vrienden van William en Catherine is hier niets van waar: zij vertellen hoe de vork écht in de steel zit!