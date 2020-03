’Geheime minnares Spaanse koning Juan Carlos kreeg miljoenen’

Prinses Corinna van Sayn-Wittgenstein zou geld van de Spaanse koning Juan Carlos hebben witgewassen, melden Zwitserse media. Ⓒ ANP/AFP

Madrid - De Spaanse oud-koning Juan Carlos (82) is weer in opspraak gekomen. Zwitserse media ontdekten dat hij honderd miljoen dollar verborgen zou hebben op rekeningen in Genève. Het grootste deel werd overgemaakt naar zijn minnares, zo melden ze. Zij heeft ook gereageerd.