Gerard Joling: ’Jan Smit heeft gewoon een vette burn-out’

Via Instagram maakte Jan bekend dat hij lijdt aan acute laryngitis, een aandoening die veroorzaakt wordt door overmatig gebruik van de stembanden. Hierdoor heeft de zanger moeten besluiten om zijn agenda tot en met het einde van dit jaar vrij te maken om volledig te kunnen herstellen. „Ik ondervind momenteel teveel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen.”

Bekijk ook: Jan Smit cancelt shows wegens acute laryngitis

Gerard Joling, die samen met onder andere Jan Smit de Toppers vormt, is van mening dat er bij de zanger meer aan de hand is dan alleen een keelontsteking, dat vertelde hij vanmorgen in De Barry Paf Show op 100%NL. „Ik denk niet dat het alleen stemproblemen zijn, ik denk dat Jan gewoon een vette burn-out heeft. Want een keelonsteking zoals hij dat in het Latijns omschreven heeft, dat klinkt heel leuk, maar dat is gewoon een keelontsteking. Met een week penicilline ben je daar wel vanaf.”

Hij vervolgt: „Ik denk dat Jan gewoon even gas terug moet nemen. Ik heb het zelf tien jaar geleden ook gehad. Het is soms net een speeltuin waar je inzit. Alles is leuk, en dan is het lastig om keuzes te maken.”

Bekijk ook: Jan Smit annuleert alle shows tot 2020

Ook Jan Dulles vertelde al eerder in de ochtendshow van Barry Paf dat het niet goed gaat met de Volendamse zanger: „Hij is echt uitgeput, ik heb hem in de afgelopen periode wel een paar keer gezien, toen zag hij er niet goed uit. Zo is hij een kilo of dertien afgevallen, op een gegeven moment houdt je lichaam dat niet meer vol.”

Bekijk ook: Nick en Simon vervangen Jan Smit in Beste Zangers