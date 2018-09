Jan Joost van Gangelen teruggefloten

Jan Joost, die samen met Toine in dienst is van FOX Sports, antwoordde bevestigend op de vraag van Coen en Sander in hun radioshow of hij de Champions League bij SBS gaat doen.

"We mogen je in ieder geval feliciteren. Op een nieuwe baan, volgend seizoen Champions League", zeiden de radiomannen. "Er is nog geen witte rook, maar als dat nu nog fout gaat dan eet ik mijn slipper op", verklapte Jan Joost, om vervolgens in te gaan op de mogelijke werkverdeling en de analisten, Ronald de Boer en waarschijnlijk ook Ruud Gullit.

FOX, de werkgever van Jan Joost, houdt nog een slag om de arm: "Het klopt dat we met SBS in gesprek zijn om te bezien of we een samenwerking kunnen vinden waardoor deze mannen inzetbaar zijn voor de Champions League-uitzendingen."

Een formeel akkoord is nog niet bereikt, maar de intentie is er wel van alle partijen. "Ongeacht dit wel of niet door gaat: Toine en Jan Joost zijn en blijven in eerste instantie werkzaam voor FOX Sports", benadrukt de woordvoerder.