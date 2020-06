’Harry en Meghan willen zichtbaar zijn voor Black Lives Matter’

Het paar, dat sinds een paar maanden in Los Angeles woont, zou al met een aantal activisten en gemeenschapsleiders in gesprek zijn om te kijken hoe ze het beste kunnen helpen. Dit meldt Vanity Fair.

Achter de schermen zijn de voormalige royals al weken bezig met hun nieuwe plannen en hopen ze een deel van dat werk binnenkort publiekelijk te maken. Volgens bronnen dichtbij de Sussexes is het overduidelijk dat ze actie willen ondernemen en aandacht voor de BLM-beweging willen vragen.

„Raciale ongelijkheid is een belangrijk topic voor hen. Ze steken daar enorm veel tijd en energie in. Ze luisteren goed naar dat wat de betreffende organisaties hen vertellen, om zo weer bij te leren. Reken er maar op dat je in de komende weken van Harry en Meghan gaat horen”, aldus een bron.