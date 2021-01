Vader Dolly Parton maakte stiekem haar standbeeld schoon

„Ik weet nog dat ik zo trots was dat ik een standbeeld kreeg”, herinnert Dolly zich in de nieuwe podcast van Apple, Time to Walk. „Een beeld van mij, voor de rechtbank! Dat is meestal alleen bestemd voor presidenten en mensen die echt grote dingen hebben gedaan.”

Haar vader reageerde echter nogal nuchter op het nieuws. „Papa zei: voor je fans ben je misschien een idool, maar voor de duiven daar ben je niet meer dan nog een plek om op te poepen”, vertelt de 75-jarige schaterend.

Toch was Robert Parton, die in 2000 overleed, stiekem maar wat trots op het standbeeld, zo ontdekte Dolly later. „Ik kwam er toen achter dat hij er vaak ’s nachts in zijn pick-up met een emmer sop naartoe reed om het schoon te maken. Dat raakte me zo. Ik hield van mijn vader en ik wilde altijd dat hij trots was. Dat was ik ook op hem.”