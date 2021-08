Standbeeld prinses Diana dinsdag te zien voor publiek

De datum van openstelling voor het publiek, aanstaande dinsdag, is ook bijzonder. Op 31 augustus is het namelijk 24 jaar geleden dat de moeder van de prinsen William en Harry overleed na een auto-ongeluk in Parijs.

Aanstaande dinsdag gaat de zogenoemde Cradle Walk, de wandelroute door de Sunken Garden van Kensington Palace, open voor publiek. „We beseffen dat er die dag veel interesse zal zijn om het beeld te bekijken”, laat een woordvoerder van Historic Royal Palaces, de organisatie die het paleis beheert, aan Hello! Magazine weten. „Daarom stellen we de wandelroute open zodat iedereen even bij het beeld kan stoppen dinsdag.”

Het bronzen beeld van Diana toont de prinses met drie kinderen aan haar zijde. Het is een ontwerp van kunstenaar Ian Broadley. Onder op de sokkel staat de naam van Diana en de datum waarop het beeld onthuld werd, 1 juli 2021.