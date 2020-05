’Harry was drijvende kracht achter Megxit’

Ⓒ anp

Prins Harry heeft naar verluidt een hekel aan de door de Britse media bedacht term ’megxit’. Niet zijn vrouw Meghan maar hij was de drijvende kracht achter de beslissing om een stap terug te zetten binnen de koninklijke familie. Dat schrijft althans The Sun op basis van het boek Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, dat in augustus verschijnt.